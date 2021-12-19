Манчестер, Великобритания, 19 декабря, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Британский боксер Дерек Чисора, являющийся экс-претендентом на титул чемпиона мира, проиграл бывшему чемпиону мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе из Новой Зеландии Джозефу Паркеру в поединке который проходил в Манчестере. Об этом 19 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Брэк!». Реж. Гарри Бардин. 1985. СССР Бокс

По итогам всех заявленных раундов судьи единогласным решением со счетом 115:110, 115:111, 114:112 отдали победу новозеландцу. При этом по ходу боя Чисора три раза — в четвертом, седьмом и восьмом раундах попадал в нокдаун.

Это второй поединок боксеров и в первом, который прошел в мае текущего года, также по решению судей победил Паркер.

Отметим, это поражение стало 12-м для 37-летнего Дерека Чисоры при 32 победах (23 нокаутом). Для 29-летнего Джозефа Паркера эта победа стала 30-й (21 нокаутом) при двух поражениях.