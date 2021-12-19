Новосибирск, , 12:56 — REGNUM На Михайловской набережной Новосибирска открылся традиционный ежегодный каток. Об этом сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.

Каток Иван Шилов © ИА REGNUM

«Дорогие друзья! На Михайловской набережной открылся каток! Очень красиво!» — написала Терешкова на своей странице в Facebook.

Отметим, что стоимость входа — 100 рублей, прокат коньков для взрослых — 180 рублей в час, для детей — 130 рублей в час.

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