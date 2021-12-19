Лондон, 19 декабря, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Один из самых известных современных архитекторов Ричард Роджерс скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщает газета The New York Times.

Otyroasted.com Центр Помпиду

Смерть архитектора подтвердил его сын Ру Роджерс. Причина и обстоятельства смерти не уточняются.

Ричард Роджерс считается одним из создателей архитектурного стиля «хай-тек». Среди наиболее известных проектов Роджерса Центр Жоржа Помпиду в Париже, стадион O2 Arena в Лондоне, терминалы аэропортов Хитроу в Лондоне и Барахас в Мадриде.

Роджерс удостоен нескольких престижных наград в области архитектуры, включая Притцкеровскую премию. В 1991 году архитектор был посвящён королевой Елизаветой II в рыцари.