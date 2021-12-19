Новосибирск, 19 декабря, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 19 декабря, каток в Театральном сквере открыт для посетителей. Об этом сообщило управление физической культуры и спорта мэрии города.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Каток

Напомним, накануне, 18 декабря, главный каток Новосибирска закрыли из-за потепления и снега.

«Новосибирцы смогут покататься с 11:00 до 22:00. Накануне площадку пришлось закрыть из-за обильных осадков в виде дождя и мокрого снега, а также резкого потепления. Специалисты муниципального учреждения «Стадион» подчеркивали, что заливка территории при таких условиях лишь повредила бы ледовое основание. К сегодняшнему дню работники справились с последствиями непогоды», — уточнили в управлении.

Отметим, что для посетителей оборудованы тёплые раздевалки, камеры хранения и пункт проката: для взрослых — 156 рублей/час, детей и пенсионеров — 83 рубля/час. Вход со своими коньками бесплатный.