Москва, , 12:45 — REGNUM Коммунальная авария стала причиной сбоя в работе регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД, в результате которой серверы ведомства оказались залиты водой. Об этом 19 декабря сообщается на сайте МВД Медиа.

Прорыв трубы

«Установлено, что причиной сбоя стала коммунальная авария в серверных помещениях. В результате серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время ведутся восстановительные мероприятия, на проведение которых нужно больше времени, чем это анонсировалось накануне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из-за того, что работа информационных ресурсов МВД России полностью не восстановлена, в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД 19 декабря также не будет приема граждан.

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