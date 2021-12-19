Ростов-на-Дону, 19 декабря, 2021, 12:42 — ИА Регнум. В Ростовской области лечение в стационарах и амбулаторно получают 14 670 пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 19 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Загрузка коечного фонда в Ростовской области снизилась до 71,3%. Число ковид-пациентов, которым потребовалась госпитализация, сократилось до 2 855 человек. Состояние 40 человек врачи оценивают как тяжёлое. 11 815 заразившихся коронавирусом получают лечение амбулаторно.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области развёрнуто 4 186 коек для лечения больных COVID-19. Это на 1 637 мест меньше, чем в ноябре. В связи со снижением числа госпитализаций ковид-пациентов на Дону с 20 декабря возобновляется оказание плановой медицинской помощи.