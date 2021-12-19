Москва, 19 декабря, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В Москве обнародованы итоги восьмого Федерального фестиваля «Театральный Олимп». Лучшим спектаклем для подростковой аудитории признан популярный в Забайкалье мюзикл «Дубровский». Другой мюзикл, поставленный «Забайкальскими узорами» — «Парижские тайны» удостоен специального диплома «Музыкальная культура спектакля». Об этом сегодня, 19 декабря, сообщает телеграм-канал губернатора Забайкалья Александра Осипова.

Mkrf.ru Театральные маски

Отдельной важной наградой отмечен художественный руководитель театра и главный режиссёр-постановщик обоих конкурсных спектаклей, лауреат премии Правительства РФ, заслуженный артист России Николай Сыроватка, которому вручен специальный диплом фестиваля «Служение театру России».

Николай Сыроватка является создателем театра «Забайкальские узоры» и руководит им 45 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, распоряжение о присуждении в 2021 году премий российского правительства в области культуры и за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики 17 декабря подписал Михаил Мишустин. В списке лауреатов — режиссеры, аниматоры, педагоги, библиотекари, музейные работники, мастера народного творчества, а также региональные театры.

В номинации «Работник культурно-досугового учреждения» премию присудили специалисту по фольклору Межпоселенческого культурно-досугового центра Красночикойского района Забайкальского края Вере Андреевской.

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