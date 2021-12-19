Новосибирск, , 12:33 — REGNUM В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализировано 3708 пациентов, в том числе 44 ребёнка. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В отделениях реанимации находятся 312 человек. На ИВЛ — 52 пациента», — уточняется в оперативном сообщении.

Всего в регионе сделано 3 221 665 тестов на коронавирус.

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