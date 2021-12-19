Ростов-на-Дону, 19 декабря, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки от COVID-19 привили менее 3 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 19 декабря.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР Вакцинация

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Участниками прививочной кампании стали 1 млн 922,75 тыс. жителей Ростовской области (+ 2984 за сутки). Оба компонента двухфазной вакцины получили 1 млн 881,17 тыс. человек (+ 2798 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что Ростовская область выполнила план вакцинации от COVID-19 на 70%. Согласно плану иммунизации населения, на Дону привить необходимо 2 млн 710 тыс. 710 человек.