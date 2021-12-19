Глендейл, США, 19 декабря, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Российский защитник клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотс» Владислав Провольнев собирается вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Об этом 19 декабря сообщил журналист телеканала NHL Network Крэйг Морган на своей странице в соцсети Twitter.

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«Аризона» выставила игрока на безусловный драфт отказов с намерением разорвать контракт. По данным журналиста, российский хоккеист не хочет оставаться в клубе, а планирует вернуться в КХЛ. Клуб пошел ему навстречу», — говорится в сообщении.

Отметим, Владислав Провольнев перешел в «Аризону» в марте нынешнего года и сыграл 17 матчей за фарм-клуб «Койотс» в Американской хоккейной лиге, отметившись в них одной результативной передачей. Права на хоккеиста в КХЛ принадлежат московскому ЦСКА.