Москва, , 12:28 — REGNUM Просмотром отечественных и иностранных фильмов в новогодние праздники займутся три четверти жителей России. Об этом сообщает портал SuperJob со ссылкой результаты социологического опроса собственного исследовательского центра.

Андрей Мягков в роли Жени Лукашина и Барбара Брыльска в роли Надежды Шевелёвой Цитата из к/ф «Ирония судьбы или с легким паром». Реж. Эльдар Рязанов. 1975. СССР

Лидерами зрительских симпатий в праздничные дни остаются советские фильмы — их планируют пересмотреть в новогодние праздники 21% участников опроса. Самыми популярными фильмами для просмотра на новогодние праздники стали «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию», «Приключения Шурика» и «Джентльмены удачи».

Каждый шестой респондент (16%) отметил, что планирует посмотреть в праздничные дни иностранные фильмы и сериалы. Самыми востребованными проектами стали фильмы о Гарри Поттере, «Игра престолов», «Ведьмак», «Дом Gucci», «Острые козырьки» и «Матрица 4».

Пересмотреть зарубежную классику планируют 15% жителей России. Современные российские фильмы для просмотра в новогодние праздники выбрали 7% респондентов.