Новосибирск, , 12:29 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 19 декабря, за прошедшие сутки, выявлено 382 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 390 случаев.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Скончались ещё тринадцать пациентов: мужчины в возрасте 36 лет, 73 года, 89 лет и женщины в возрасте 59 лет, 62 года, 70 лет, 73 года, 74 года, 79 лет, 83 года, 85 лет, 87 лет, 87 лет. Всего в регионе умер 4071 человек», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрировано 90 168 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 10 059 детей; 60 797 пациентов полностью выздоровели (+121 за сутки).