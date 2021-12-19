Ростов-на-Дону, 19 декабря, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Делегация Ростова-на-Дону, находящаяся с визитом в столице Сейшельских островов, почтила память солдат Сейшельского военного корпуса и русского моряка Александра Крупенина. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Возложение цветов к мемориалу

Участники церемонии возложили цветы к памятнику старшему судовому врачу, надворному советнику Александру Крупенину. Его могила пока единственное выявленное на французском кладбище Мон Флери города Виктория русское захоронение. Моряка погубила чахотка. Уроженец Костромской губернии скончался в сентябре 1895 года на борту крейсера 2 ранга «Разбойник». Известно, что Крупенин окончил физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета и Императорскую военно-медицинскую академию.

На этом же кладбище участники церемонии возложили цветы к мемориалу воинам, погибшим в годы Первой мировой и Второй мировой войн.

ИА REGNUM сообщало, что Ростов-на-Дону стал первым городом в России, установившим побратимские связи со столицей Сейшельских островов — городом Виктория. Перспективными названы такие направления, как туризм, в том числе медицинский. Планируется запуск прямых рейсов из Ростова-на-Дону на Сейшельские острова.