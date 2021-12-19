Москва, , 12:23 — REGNUM Отключение от международной системы SWIFT может навредить, но не сломит Россию, в перспективе же даже окажет негативное воздействие на западные страны. Об этом 19 декабря пишет The Economist.

Отмечается, что Москва готова к отключению от SWIFT еще с 2014 г., когда США впервые это предложили.

«Банки и их … партнеры перейдут на другие средства коммуникации, включая телекс, телефон и e-mail, а транзакции массово мигрируют на СПФС (Систему передачи финансовых сообщений — прим.), российский аналог SWIFT», — отмечается в статье.

В последнее время РФ обвиняют в наращивании военного присутствия на границе с Украиной, и в качестве меры противодействия все чаще звучат призывы отключить Россию от SWIFT.