19 декабря 2021 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 13:43 — REGNUM Традиционная Рождественская ярмарка принимает гостей на Манежной площади в центре Петербурга. Она свободна для посещения — никаких документов и кодов для того, чтобы получить праздничное настроение, не требуется.

Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Карусель на рождественской ярмарке на Манежной площади Дарья Драй © ИА REGNUM

На Манежной площади развернут торговый городок, в котором петербуржцы и гости города смогут приобрести подарки, сувениры и полакомиться блюдами разных стран мира.

Дарья Драй © ИА REGNUM

Декорация на рождественской ярмарке на Манежной площади Дарья Драй © ИА REGNUM Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане на рождественской ярмарке на Манежной площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Паравоз c детьми на рождественской ярмарке на Манежной площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Декорация на рождественской ярмарке на Манежной площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Как отметила Анна Сильницкая, директор «Центра контроля качества товаров, работ и услуг», ставшего организатором ярмарки, в отличие от прошлогодней ярмарки, на которой, из-за пандемии, были запрещены все развлекательные мероприятия, в этот раз на ярмарку вернулись карусели, паровозик и аниматоры для детей, несколько фотозон с инсталляциями, а также бесплатный ледовый каток.

Горожане на рождественской ярмарке на Манежной площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане на рождественской ярмарке на Манежной площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане на рождественской ярмарке на Манежной площади Дарья Драй © ИА REGNUM Новогодняя игрушка Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане на рождественской ярмарке на Манежной площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Правда, согласно требованиям постановления городского правительства, вход на каток возможен только при предъявлении QR-кода. Зато там можно получить в прокат бесплатные коньки на время катания.

Горожане на рождественской ярмарке на Манежной площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Как рассказал телеканалу «Санкт-Петербург» директор инженерно-творческого ателье Михаил Александер, на ярмарочной двухъярусной карусели, созданной петербургскими мастерами, могут одновременно прокатиться до 85 человек. Для росписи более чем 20 фигур животных на карусели использовали более трехсот килограммов краски.

Горожане на рождественской ярмарке на Манежной площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане на рождественской ярмарке на Манежной площади Дарья Драй © ИА REGNUM

«Оформление Рождественской ярмарки продолжает сказочную историю «Щелкунчик и Мышиный король» Гофмана и поддерживает общую концепцию новогоднего убранства Санкт‑Петербурга», — отметили в городском комитете по промышленной политике, инновациям и торговле.

Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM Декорация на рождественской ярмарке на Манежной площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге -2 Дарья Драй © ИА REGNUM

Ярмарка будет работать каждый день по 9 января 2022 года с 12 до 21 часа. 1 января ярмарка начнет свою работу с 14 часов.

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