Москва, , 12:17 — REGNUM За минувшие сутки, 18 декабря, в России зафиксировали 1023 летальных исхода от осложнений, вызванных COVID-19. Об этом 19 декабря передает оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Днем ранее — зарегистрировано 1076 смертей. За все время пандемии число скончавшихся от последствий COVID-19 составило 297 тыс. 203.

Таким образом, количество летальных исходов по суточному показателю достигло минимального значения за последние два месяца. 19 октября медики зафиксировали 1015 скончавшихся.

За последние сутки в Москве скончался 81 пациент, в области — 55.