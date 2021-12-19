Роли, США, , 12:15 — REGNUM Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 19 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» (сс) Benjamin Reed

Игра прошла на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли и закончилась в пользу хозяев со счетом 5:1.

В составе победителей голами отметились финский нападающий Еспери Котканиеми (-я минута), шведский нападающий Йеспер Фаст (2-я, в большинстве), Бретт Песке (23-я), еще один финский форвард Теуво Терявяйнен (30-я, в большинстве) и Джек Друри (55-я).

Автором единственной забитой шайбы «Кингз» стал Блейк Лизотт (36-я).

Отметим, в следующем матче «Каролина» 20 декабря примет у себя клуб «Нэшвилл Предаторз», а «Лос-Анджелес» в этот же день на выезде сыграет с командой «Вашингтон Кэпиталз».