Роли, США, 19 декабря 2021, 12:15 — REGNUM Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 19 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз»
Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз»
(сс) Benjamin Reed

Игра прошла на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли и закончилась в пользу хозяев со счетом 5:1.

В составе победителей голами отметились финский нападающий Еспери Котканиеми (-я минута), шведский нападающий Йеспер Фаст (2-я, в большинстве), Бретт Песке (23-я), еще один финский форвард Теуво Терявяйнен (30-я, в большинстве) и Джек Друри (55-я).

Автором единственной забитой шайбы «Кингз» стал Блейк Лизотт (36-я).

Отметим, в следующем матче «Каролина» 20 декабря примет у себя клуб «Нэшвилл Предаторз», а «Лос-Анджелес» в этот же день на выезде сыграет с командой «Вашингтон Кэпиталз».