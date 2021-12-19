Москва, , 12:12 — REGNUM Жители крупных российских городов стали меньше обращаться в МФО, однако среди жителей небольших населенных пунктов число обращений за микрозаймами увеличилось. О этом 19 декабря говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Отмечается, что доля российских городов-миллионников в структуре выдач снизилась за год почти на 3 п.п. — с 24,1% до 21,2%. При этом, если год назад на сельскую местность и небольшие города (с населением до 50 тыс.) приходилось 23% от общего числа выдач, то в 2021 г. их число выросло до 25,5%.

Исследование проводилось на основании анализа данных более чем по 100 тыс. займов, выданных в период с января по ноябрь 2021 г., по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.