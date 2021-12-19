Владивосток, , 12:08 — REGNUM Спасатели ищут пропавший у берегов Владивостока катер с двумя человеками. Об этом 19 декабря сообщили в ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

17 декабря в Центр управления в кризисных ситуациях поступило обращение с просьбой о поисках мужчины 1975 г.р., который вышел на личном катере в Уссурийский залив.

В МЧС добавили, что катер потерял ход в районе о. Рейнеке и больше на связь не выходил. Предположительно, на данном катере вместе с мужчиной находился еще один человек.

На поиски пропавших направлены вертолет Ми-8, самолет Ан-26, а также спасательное судно «Светломор — 3» Морской службы спасения.