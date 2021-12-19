Куала-Лумпур, 19 декабря, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Глобальная проблема нехватки микросхем в электронной промышленности не будет решена в 2022 году, заявил генеральный директор американской компании Intel Патрик Гелсинджер. Об этом сообщает Nikkei Asia.

(сс) JiahuiH Intel

Глава Intel прокомментировал проблему дефицита чипов в ходе визита в Малайзию. Американская компания планирует инвестировать в расширение своих производственных мощностей в этой стране более $7 млрд в течение следующих десяти лет.

Гелсинджер объяснил, что сохраняющаяся пандемия новой коронавирусной инфекции продолжает подстёгивать спрос на электронные устройства. Он добавил, что мировые производители полупроводников расширяют производство, однако не успевают за ростом спроса.

Генеральный директор Intel объяснил, что до пандемии COVID-19 мировая полупроводниковая промышленность росла на 5% в год. После вспышки пандемии спрос вырос на 20%.