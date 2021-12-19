Москва, , 12:02 — REGNUM В Москве за предстоящую неделю выпадет 7−12 мм осадков, высота сугробов к 26 декабря достигнет 30 см. Об этом 19 декабря сообщил Евгений Тишковец — ведущий сотрудник центра погоды «Фобос».

В ночь на 19 декабря в столице России, на базовой метеостанции ВДНХ, выпало 5 мм осадков (8% месячной нормы), из-за сугробы выросли с 17 до 23 см при норме для этого времени года 15 см, передает РИА Новости.

Самые большие сугробы в Подмосковье зафиксированы в Павловском Посаде и Черустях — соответственно 29 см и 33 см.

Синоптик добавил, что норма высоты снежного покрова для 27 декабря составляет 17 см. А рекорд для этого дня — 52 см — установлен в 1919 г.