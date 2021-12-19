Ростов-на-Дону, 19 декабря, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Ростовские медики за последние сутки не смогли спасти ещё 20 пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 19 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Жертвами COVID-19 стали 14 женщин в возрасте от 48 до 85 лет и шестеро мужчин в возрасте от 46 до 84 лет. У всех пациентов, которые не смогли справиться с осложнениями, вызванными коронавирусом, имелись хронические заболевания.

За весь период пандемии в Ростовской области скончались 9 314 ковид-пациентов.