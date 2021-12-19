Детройт, США, 19 декабря 2021, 11:59 — REGNUM Хоккейный клуб «Детройт Ред Уингз» уверенно обыграл команду «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 19 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Игра прошла на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте и закончилась в пользу хозяев со счетом 5:2.
В составе победителей голами отметились оформивший в матче хет-трик Дилан Ларкин (16-я, 32‑ и 36-я минуты) и отметившийся во встрече дублем Тайлер Бертуцци (33-я и 55-я).
У «Дэвилз» шайбы забросили Майкл Маклауд (20-я) и Доусон Мерсер (38-я, в большинстве).
Российский форвард «Детройта» Владислав Наместников отличился в матче одной результативной передачей.
Отметим, в следующем матче «Детройт» 21 декабря примет у себя клуб «Колорадо Эвеланш», а «Нью-Джерси» 20 декабря также дома сыграет с командой «Питтсбург Пингвинз».