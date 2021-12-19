Детройт, США, , 11:59 — REGNUM Хоккейный клуб «Детройт Ред Уингз» уверенно обыграл команду «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 19 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вратарь хоккейного клуба «Детройт Ред Уингз» (сс) Ken Lund

Игра прошла на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте и закончилась в пользу хозяев со счетом 5:2.

В составе победителей голами отметились оформивший в матче хет-трик Дилан Ларкин (16-я, 32‑ и 36-я минуты) и отметившийся во встрече дублем Тайлер Бертуцци (33-я и 55-я).

У «Дэвилз» шайбы забросили Майкл Маклауд (20-я) и Доусон Мерсер (38-я, в большинстве).

Российский форвард «Детройта» Владислав Наместников отличился в матче одной результативной передачей.

Отметим, в следующем матче «Детройт» 21 декабря примет у себя клуб «Колорадо Эвеланш», а «Нью-Джерси» 20 декабря также дома сыграет с командой «Питтсбург Пингвинз».