Скопье, 19 декабря, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В Северной Македонии 18 декабря в результате обследования 3814 образцов был выявлен 301 новый носитель коронавируса, 192 пациентов выздоровели. За сутки в стране скончались семь пациентов с COVID-19.

Сања Малохоџиќ Куманово. Северная Македония

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 221 095 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7801, 207 755 пациентов выздоровели. Активных случаев заражения в стране насчитывается 5539.

Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает около 40 человек с коронавирусной инфекцией.