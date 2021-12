Вашингтон, , 11:51 — REGNUM Рэпер Drakeo получил ранение на музыкальном фестивале Once Upon A Time In LA в Лос-Анджелесе (США), из-за чего выступления других хип-хоп исполнителей на мероприятии отменены. Об этом 19 декабря сообщаетThe New York Post.

Неизвестные ранили Drakeo за сценой, его доставили в больницу в критическом состоянии.

Концерт проходил на стадионе Banc of California в Exposition Park, где должны были выступить известные американские рэперы Ice Cube, Snoop Dogg, 50 Cent, The Game, YG. Их выступления отменили.