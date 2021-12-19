Тирана, 19 декабря, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 3109 человек выявили 325 новых случаев заражения коронавирусом, скончались в стране три пациента с COVID-19, выздоровели ещё 355. Об этом сообщило вечером 18 декабря министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Andreas Lehner Флаг Албании и Георгий Кастриоти на коне, Тирана

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании был выявлен 205 549 случаев заражения коронавирусом, 197 055 человек излечились, скончался 3161 пациент с COVID-19.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 5528, из них около половины приходится на Тирану. На стационарном лечении находится 141 пациент. Отмечается стабилизация ситуации.