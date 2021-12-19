Вашингтон, , 11:47 — REGNUM Отношения РФ и США напоминают времена «холодной войны» — Вашингтон продолжает воспринимать Москву как «империю зла». Об этом 19 декабря заявил экс-офицер ЦРУ Джо Вайсберг в интервью The Washington Post. По его словам, в США продолжается антироссийская пропаганда, и многие военные США все еще находятся под ее влиянием, внимая заявлениям об «агрессивности России». Несмотря на окончание «холодной войны», США по-прежнему воспринимают Россию врагом.

Вайсберг отметил, что сложность двусторонних отношений обусловлена желанием и РФ, и США «иметь врага».

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что единственный способ вывести российско-американские отношения из кризиса — найти баланс интересов.