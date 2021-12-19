Филадельфия, США, , 11:45 — REGNUM Хоккейный клуб «Филадельфия Флайерз» переиграл в овертайме команду «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 19 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккей (сс) jill111

Игра прошла на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась в пользу хозяев в овертайме со счетом 4:3.

Основное время встречи закончилось вничью со счетом 3:3. В составе «Флайерз» голами отметились Клод Жиру (5-я минута), шведский форвард Оскар Линдблом (8-я) и Джоэль Фараби (55-я), у «Сенаторз» заброшенными шайбами отличились немецкий нападающий Тим Штюцле (23-я), Алекс Форментон (24-я, в большинстве) и российский защитник Артём Зуб (54-я).

Победу гостям в овертайме принес гол Трэвиса Санхайма (62-я).

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отдал в матче одну голевую передачу.

Отметим, в следующем матче «Филадельфия» 22 декабря примет у себя клуб «Вашингтон Кэпиталз», а «Оттава» 20 декабря также дома сыграет с командой «Бостон Брюинз».