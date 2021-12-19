Зима, Иркутская область, , 11:43 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области известил о завершении расследования уголовного дела в отношении 35-летнего жителя города Зима, который весной 2021 года жестоко разделался с тёщей. Как сообщает пресс-служба ведомства, трагедия произошло 10 марта текущего года: мужчина пришел на дачу, расположенную в садоводстве «Хазанок» к матери бывшей супруги и стал обвинять её в разводе с последней. В ходе ссоры он жестоко избил женщину, заставлял ползти по снегу, при этом все издевательства снимал на видео. Затем мужчина облил горючим вещи и предметы в доме, а также потерпевшую и совершил поджог.

Убийства

71-летнюю женщину удалось спасти, однако позже она скончалась от полученных травм. Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции по горячим следам. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года следственным управлением СК России по Иркутской области при взаимодействии с региональным управлением МВД России раскрыто жестокое убийство женщины в Слюдянке: сожитель до смерти избил сожительницу, а потом на протяжении пяти месяцев хранил тело женщины в кладовке, расположенной на территории участка.

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