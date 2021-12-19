Ростов-на-Дону, , 11:41 — REGNUM Ещё 629 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 19 декабря. Это на десять случаев заражения меньше, чем накануне.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Наибольшее число новых носителей коронавируса выявлено в Ростове-на-Дону (163), Таганроге (41), Шахтах (29), Волгодонске (27), Новочеркасске и Аксайском районе (по 21), Неклиновском (18), Азовском (16), Белокалитвинском и Песчанокопском (по 13) районах. Более 22% заразившихся — люди старше 66 лет, 7,6% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 187 878 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 163 894 пациента.

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