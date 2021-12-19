Киев, , 11:41 — REGNUM Число выявленных случаев коронавирусной инфекции на Украине за минувшие сутки возросло на 3 тыс. 602 — до 3 млн 608 тыс. 151. Об этом 19 декабря сообщает Минздрав Украины в Facebook.

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Всего же в стране за время пандемии выздоровели 3 млн 331 тыс. 865 человек, скончались — 93 тыс. 105.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за сутки подтверждены 1 тыс. 023 смерти пациентов с COVID-19, за все время — 297 тыс. 203, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В частности, в Москве скончался 81 человек, в Санкт-Петербурге — 67, в Подмосковье — 55.