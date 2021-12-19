Барнаул, 19 декабря, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В Алтайском крае зарегистрировано 33,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ: превышение недельных порогов заболеваемости отмечается как среди школьников, так и среди взрослого населения края. Об этом информирует территориальное управление Роспотребнадзора.

Ponchikov.net Грипп

Среди заболевших ОРВИ при лабораторных исследованиях отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии (риносинцитиальные вирусы, риновирусы, бокавирусы), а также циркуляция вируса гриппа А/H3N2/.

Как сообщало ИА REGNUM, более 609 тысяч жителей Алтайского края прошли вакцинацию против гриппа.

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