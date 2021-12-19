Ростов-на-Дону, 19 декабря, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону организованы рейды по местам торговли новогодними елями и соснами. За несколько дней выявлено десять нелегальных ёлочных базаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

PublicDomainPictures Елочный базар

Как информирует городское управление торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону, в отношении нелегальных торговцев составлен 21 протокол о нарушении правил благоустройства территорий поселений и городских округов и торговле в неустановленных местах. В ближайшие дни рейды будут продолжены.

В Ростове-на-Дону развёрнуто три официальные ярмарки, торгующие новогодними украшениями, и 23 муниципальных ёлочных базара. Ещё около 15 торговых точек открыто на частных территориях.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области развернулась работа 373 ёлочных базаров. Большинство поступивших в продажу сосен, елей и пихт выращены на Дону. Однако приобрести можно будет и деревья, привезённые из Дании, Нидерландов, Польши, Эстонии, Канады.