Кемерово, 19 декабря, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В Кемеровской области медицинскую помощь получают 6600 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем карантине находится 11 030 человек.

Всего в регионе выявлено 81 202 случая заражения коронавирусом, 72 946 человек выздоровели, 1656 пациентов скончались.