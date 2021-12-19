Берёзовский, Свердловская область, , 11:29 — REGNUM В школе №2 в Березовском (Свердловская область) на уроке шестого класса «А» учительница ударила школьника. Произошедшее попало на видео, которое опубликовал портал «Е1».

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как утверждают школьники, причиной инцидента стало то, что один из учеников не сдавал тетрадь, так как занимался вместо этого своим мобильным телефоном. Из-за этого педагог подошла к нему сама и забрала тетрадь.

После этого подросток подошел к ее столу и обратился к учителю на «ты», потребовав отдать ему тетрадь. В итоге женщина порвала тетрадь и дала ему пощечину.

В то же время, указывается, что местные жители встали на сторону учителя, руководство школы заявило, что конфликт с этим учеником не первый, а в полиции начали проверку по этому факту.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря новый федеральный министр образования Германии Беттина Штарк-Ватцингер заявила, что закрытие школ и перевод детей на обучение в олнайн-формате должно быть крайней мерой в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.