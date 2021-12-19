Берёзовский, Свердловская область, 19 декабря, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В школе №2 в Березовском (Свердловская область) на уроке шестого класса «А» учительница ударила школьника. Произошедшее попало на видео, которое опубликовал портал «Е1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Как утверждают школьники, причиной инцидента стало то, что один из учеников не сдавал тетрадь, так как занимался вместо этого своим мобильным телефоном. Из-за этого педагог подошла к нему сама и забрала тетрадь.

После этого подросток подошел к ее столу и обратился к учителю на «ты», потребовав отдать ему тетрадь. В итоге женщина порвала тетрадь и дала ему пощечину.

В то же время, указывается, что местные жители встали на сторону учителя, руководство школы заявило, что конфликт с этим учеником не первый, а в полиции начали проверку по этому факту.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря новый федеральный министр образования Германии Беттина Штарк-Ватцингер заявила, что закрытие школ и перевод детей на обучение в олнайн-формате должно быть крайней мерой в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.