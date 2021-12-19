Москва, , 11:23 — REGNUM Медики выявили 27 967 новых случаев COVID-19 в России за истекшие сутки. 19 декабря об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Субъектами РФ с наименьшими темпами прироста числа новых случаев стали Чукотка, Калмыкия и Тува. Общее число подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России превысило 10 млн 214 тыс.

Сутками ранее в оперативном штабе сообщали о 27 434 новых случаях COVID-19. Суточная заражаемость держится ниже отметки в 28 тыс. новых случаев с 17 декабря.

Пик распространения новой коронавирусной инфекции в России пришёлся на начало ноября 2021 года. Максимальный суточный прирост подтверждённых случаев COVID-19 составит 41 335. Такие данные были зафиксированы 6 ноября.