Кемерово, 19 декабря, 2021, 11:22 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 19 декабря, за прошедшие сутки выявлено 349 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 351 случай.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Новокузнецк — 68, Кемерово — 67, Междуреченск — 31, Юрга — 18, Белово — 18, Киселевск — 16, Новокузнецкий МР — 15, Ленинск-Кузнецкий — 14, Прокопьевск — 12, Анжеро-Судженск — восемь, Мыски — восемь, Кемеровский МО — семь, Калтан — шесть, Осинники — шесть, Гурьевский МО — шесть, Мариинский МО — шесть, Тяжинский МО — шесть, Березовский — пять, Промышленновский МО — пять, Тисульский МО — пять, Полысаево — три, Ижморский МО — три, Топкинский МО — три, Яйский МО — три, Тайга — два, Беловский МО — два, Крапивинский МО — два, Прокопьевский МО — два, Краснобродский — один, Юргинский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 266 пациентов выздоровели, пятеро скончались.