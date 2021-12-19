Ростов-на-Дону, , 11:20 — REGNUM В Ростове-на-Дону в результате столкновения фуры и автомобиля такси пострадали два человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

ДТП Pravovoyicentr.ru

Сообщение о ДТП на улице Страны Советов в полицию поступило в 16:30 мск 18 декабря. Водитель такси, по предварительным данным, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с припаркованным автомобилем МАЗ-5440. В результате аварии пострадали водитель такси и 15-летний пассажир.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.