Вашингтон, , 11:19 — REGNUM Правительство США завысило количество американцев, вакцинированных от коронавируса. Об этом 19 декабря сообщает Bloomberg.

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Центры по контролю и профилактике заболеваний пересмотрели статистику по людям старше 65 лет, сделавших хотя бы одну прививку. Отмечается, что количество вакцинированных в этой группе они снизили с 99,9% до 95%. При этом в некоторых случаях привитых только I дозой вакцины считали как полностью вакцинированных.

Власти заявляли, что 240 млн человек — это 72,5% населения — сделали хотя бы одну прививку. По данным центров, только 203 млн (61,3%) вакцинированы полностью.