Ростов-на-Дону, 19 декабря, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В Ростовской области суд вынес приговор 20-летнему жителю Боковского района, напавшему на сотрудника ГИБДД. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

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Инцидент случился 10 сентября 2021 года в станице Вёшенской. Инспекторы ГИБДД выявили факт управления подростком автомобиля без водительского удостоверения. За 17-летнюю жительницу Боковского района заступился знакомый. Выступив против задержания нарушительницы и привлечения её к административной ответственности, он напал на сотрудника полиции с кулаками.

Суд приговорил мужчину к восьми месяцам колонии-поселения.