Москва, , 11:10 — REGNUM Конкурс на проведение тестирования технологии анализа доступности стояночных мест автомобилей на придомовых территориях с использованием искусственного интеллекта объявило АО «Электронная Москва», которое находится в ведении департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы. Об этом 19 декабря сообщается на портале госзакупок.

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Уточняется, что целью конкурса является «оказание услуг по апробации технологии анализа занятости парковочных мест на придомовой территории путем обработки видеокадров, содержащих изображение парковочных мест, с применением специальных алгоритмов и искусственного интеллекта».

Также в техническом задании указывается, что точность распознавания свободных мест должна составлять не менее 85% и добавляется, что исполнитель названного проекта получит доступ к камерам видеонаблюдения города.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря стало известно, что пробки на дорогах Москвы вновь достигли 9 из 10 баллов.