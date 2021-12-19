Канберра, , 11:04 — REGNUM В результате крушения небольшого самолета у города Редклифф (Австралия) погибли 4 человека. Об это 19 декабря сообщили в полиции штата.

По данным правоохранительных органов, небольшой самолет потерпел крушение в водах у побережья Редклиффа около 09:00 по местному времени (02:00 мск).

Информации о том, сколько человек находилось на борту, пока нет. В настоящее время проводится расследование.

16 декабря 7 пассажиров, а также 2 пилота погибли в результате крушения самолета Gulfstream GIVSP в аэропорту Сан-Доминго (Доминикана).

Крушение произошло при попытке аварийной посадки.