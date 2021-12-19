Приштина, , 11:05 — REGNUM Совет по защите прав и свобод в Косово 17 декабря прокомментировал соглашение об аренде 300 тюремных камер в Косово Данией, которое планируют подписать 20 декабря.

Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, правозащитники посчитали, что подобное соглашение легализует дискриминацию в отношении косовских заключенных.

По словам правозащитников, это соглашение, которое должно принести Косово 200 миллионов евро дохода, предполагает, что Тюремная служба Косово будет регулироваться международным сообществом.

Центр предварительного заключения в Джиляне, куда планируют переводить датских преступников, в настоящее время не рассчитан на содержание 300 осужденных, поскольку в настоящее время используется лишь как перевалочный пункт для осужденных на короткие сроки или отбывающих дисциплинарные взыскания. Правозащитники отмечают, что для его превращения в полноценную тюрьму понадобятся значительные средства.

Большая часть заключенных из центра в Джиляне являются уроженцами Анаморавы, и, по мнению правозащитников, если их переведут в другие центры, это затруднит посещение заключенных родственниками. Отмечается также, что условия отбывания заключения в центре в Джиляне гораздо лучше, чем в остальных косовских тюрьмах, что является дискриминацией по отношению к большинству отбывающих сроки косоваров. При этом, если 20−25% косовских заключенных будут составлять датчане, которым, по законам их страны, будут обеспечиваться более высокие стандарты отбывания заключения, остальные косовские заключенные будут жить в более тяжелых условиях, поскольку обеспечение комфортных условий для датчан станет слишком высокой нагрузкой для нищего Косово.

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