Вашингтон, , 11:01 — REGNUM Американская компания STX Entertainment перенесла дату премьеры нового фильма режиссёра Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» с января на март 2021 года. Об этом сообщает интернет-журнал Deadline.

Джейсон Стейтем Скриншот с YouTube

STX Entertainment внесла несколько изменений в график премьер на 2022 года. Планировавшаяся на 21 января премьера боевика Гая Ричи перенесена на 18 марта 2022 года.

Это позволит фильму Гая Ричи избежать премьеры в один день с вестерном «Искупительная любовь» (Redeeming Love) студии Universal. При этом новые сроки премьеры предусматривают конкуренцию с фильмом медиакомпании Lionsgate и исторической драмой «Аббатство Даунтон: Новая эра».

Съёмки шпионского триллера «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» стартовали осенью 2020 года. Главную роль в фильме исполнил Джейсон Стейтем.