Ростов-на-Дону, 19 декабря, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В Ростовской области женщина и трое детей пострадали в результате дорожной аварии. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

ДТП

Авария случилась примерно в 19:10 мск 18 декабря на трассе Ростов — Таганрог. Водитель Citroen C5, предположительно, превысил скорость, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Chrysler Voyager. В результате ДТП пострадали пассажиры Citroen C5 — женщина и три девочки в возрасте от четырёх до 13 лет.

По данному факту проводится проверка.