Москва, 19 декабря, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Госдума на заседании 21 декабря в первом чтении обсудит законопроект о пожизненном наказании для педофилов-рецедивистов, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Законопроектом предлагается распространить возможность назначения наказания в виде пожизненного лишения свободы на случаи совершения преступлений в отношении несовершеннолетних (не достигших 18 лет), в том числе старше четырнадцати лет, в случае совершения такого преступления лицом, ранее судимым за подобное деяние.

Также действие указанных норм предлагается распространить на случаи, когда подобные преступления совершаются в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное деяние, сопряженно с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Сейчас в Уголовном кодексе предусмотрена повышенная ответственность за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, при наличии у виновного специального рецидива. За такое деяние, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы.