Лондон, , 10:56 — REGNUM Британский архитектор Ричард Роджерс — известный архитектор, создавший мировые достопримечательности — умер на 89 году жизни. Об этом 19 декабря передает The Independent.

Роджерс был автором таких архитектурных строений, как штаб-квартира Lloyd's of London, Центр Жоржа Помпиду в Париже, а также «Купол тысячелетия».

По его проекту построен Всемирный торговый центр 3 — небоскреб в Нью-Йорке на месте разрушенных при теракте башен-близнецов.В 1991 г. Роджерса посвятили в рыцари. В 2007 г. был удостоен Притцкеровской премии — самой престижной архитектурной премии в мире.