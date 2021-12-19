Берн, 19 декабря, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Из-за технической оценки российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» и ожидания дополнительной информации по ней процесс признания этого препарата Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) задерживается. Об этом 19 декабря рассказала официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

Иван Шилов ИА REGNUM ВОЗ

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«Причины: мы по-прежнему оцениваем техническое досье на вакцину «Спутник V» и ждем дополнительную информацию. Но оценка, процесс, продолжается», — сказала она в беседе с телеканалом RT.

В то же время, официальный представитель ВОЗ назвала неправильными утверждения о том, что организация лицензирует препараты только западного производства.

«На деле мы также лицензировали вакцины из Китая и Индии. Для некоторых вакцин, в том числе из стран, так сказать, традиционного Запада, этот процесс занимает длительное время», — уточнила Харрис.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря глава европейского подразделения американской компании Moderna Дэн Стейнер заявил, что вакцина от COVID-19, которая будет адаптирована по штамм коронавируса «Омикрон», может быть создана менее чем за три месяца.