Москва, , 10:49 — REGNUM Облачная погода, снег и аномально низкое атмосферное давление ожидают жителей Москвы 19 декабря. При этом температура воздуха составит 0 градусов. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

Отмечается, что прирост по снежному покрову составит не более 1−2 см, и температура воздуха в мегаполисе будет около нуля, по области — −4… +1.

Снег будет липкий, температурный фон — мягкий, снегопад не будет сильным, но будет идти в течение всего дня, — поэтому будет подобие еврозимы, отметил источник.

Ветер ожидается западный — 4−9 м/с, атмосферное давление — 722 мм рт. ст.